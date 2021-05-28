На Буковине родились милые полосатые кабанчики – фото

В Сокирянском лесном хозяйстве, в Черновицкой области, родились дикие кабанчики. Малыши не отходят от мамы ни на шаг, а она заботливо оберегает своих поосят.
В лесной комплекс сразу же приехало много желающих полюбоваться малышами. Впрочем, увидеть или сфотографировать их удается далеко не всем.
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Мама оберегает малышей
Новорожденные поросята очень пугливые и ни на шаг не отходят от своей мамы. Дикие кабаны очень заботливые родители и поэтому первую неделю детеныши с матерью находились в логове, куда она никого не подпускала к потомству.
Кабанчики ни на шаг не отходят от мамы / Фото Сокирянского лесхоза
У каждого из кабанчиков на теле мамы есть свой сосок, из которого детеныш сосет молоко. У поросят на спине и по бокам тела есть полоски. Такую окраску они теряют в шесть месяцев, а взамен получат коричневую шерсть. Через год у них вырастает постоянная черно-бурая щетина.
Молодые свиноматки в Сокирянском лесхозе проживают в комфортных, полудиких условиях. Территория их вольера достигает почти трех гектаров.
... двое физически здоровых поросят чувствуют себя хорошо. Мы за ними постоянно наблюдаем и ухаживаем. Сейчас ожидаем еще пополнение в нашем хозяйстве,
– рассказал лесничий Андрей Маковийчук.
Полоски на теле кабанчиков исчезнут через шесть месяцев / Фото Сокирянского лесхоза
Сейчас в полувольных условиях в лесхозе проживают 10 взрослых особей дикого кабана, еще 5 прошлой осенью отпустили в охотничьи угодья.
Что известно о дикой свинье?Это животное имеет один из самых широких ареалов среди наземных млекопитающих, и он сформировался благодаря расселению вида при содействии человека. Дикая свинья случается в совершенно дикой или одичавшей форме на всех континентах, за исключением Антарктиды и на многих океанических островах. В Украине вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 метров), в лесной и лесостепной полосах.
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