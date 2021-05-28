До лісового комплексу одразу ж приїхало багато охочих помилуватися малюками. Втім, побачити або ж сфотографувати їх вдається далеко не усім.

До слова Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®

Мама оберігає малят

Новонароджені поросята дуже лякливі і ні на крок не відходять від своєї мами. Дикі кабани дуже турботливі батьки і тому перший тиждень дитинчата з матір'ю перебували у лігві, куди вона нікого не підпускала до потомства.



Кабанчики ні на крок не відходять від мами / Фото Сокирянського лісгоспу

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

У кожного з кабанчиків на тілі мами є свій сосок, з якого дитинча смокче молоко. Поросята на спині і з боків тіла мають смужки. Таке забарвлення вони втрачають у шість місяців, а натомість отримають коричневу шерсть. Через рік у них виростає постійна чорно-бура щетина.

Молоді свиноматки у Сокирянському лісгоспі проживають у комфортних, напівдиких умовах. Територія їхнього вольєру сягає майже трьох гектарів.

...двоє фізично здорових поросят почуваються добре. Ми за ними постійно спостерігаємо та доглядаємо. Наразі очікуємо ще поповнення у нашому господарстві,

– розповів лісничий Андрій Маковійчук.



Смужки на тілі кабанчиків зникнуть за шість місяців / Фото Сокирянського лісгоспу

Нині у напіввільних умовах у лісгоспі проживають 10 дорослих особин дикого кабана, ще 5 минулої осені відпустили у мисливські угіддя.