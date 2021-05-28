В лесной комплекс сразу же приехало много желающих полюбоваться малышами. Впрочем, увидеть или сфотографировать их удается далеко не всем.

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Мама оберегает малышей

Новорожденные поросята очень пугливые и ни на шаг не отходят от своей мамы. Дикие кабаны очень заботливые родители и поэтому первую неделю детеныши с матерью находились в логове, куда она никого не подпускала к потомству.



Кабанчики ни на шаг не отходят от мамы / Фото Сокирянского лесхоза

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

У каждого из кабанчиков на теле мамы есть свой сосок, из которого детеныш сосет молоко. У п оросят на спине и по бокам тела есть полоски. Такую окраску они теряют в шесть месяцев, а взамен получат коричневую шерсть. Через год у них вырастает постоянная черно-бурая щетина.

Молодые свиноматки в Сокирянском лесхозе проживают в комфортных, полудиких условиях. Территория их вольера достигает почти трех гектаров.

... двое физически здоровых поросят чувствуют себя хорошо. Мы за ними постоянно наблюдаем и ухаживаем. Сейчас ожидаем еще пополнение в нашем хозяйстве,

– рассказал лесничий Андрей Маковийчук.



Полоски на теле кабанчиков исчезнут через шесть месяцев / Фото Сокирянского лесхоза

Сейчас в полувольных условиях в лесхозе проживают 10 взрослых особей дикого кабана, еще 5 прошлой осенью отпустили в охотничьи угодья.