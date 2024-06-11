Большая удача: впервые в истории заметили семью самых редких леопардов в мире – пятнистые кадры

Ученые были приятно удивлены кадрами находящихся под угрозой исчезновения дымчатых борнейских леопардов, сделанными с помощью фотоловушки. Известные своей малочисленностью в естественной среде обитания, эти неуловимые существа считаются чрезвычайно редкими.

Исследователи получили изображения самки борнейского дымчатого леопарда и двух ее детенышей с помощью фотоловушек, установленных в национальном парке Танджунг-Путинг. Эти снимки являются первыми в своем роде.

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Борнейские дымчатые леопарды впервые в истории попали в объектив

Сотрудники Фонда орангутангов установили ловушки по всему лесу, чтобы отслеживать передвижения диких животных в этой местности. Команде удалось сфотографировать семью борнейских дымчатых леопардов – редкое зрелище, которое ранее не встречалось на острове. Это открытие стало важной вехой в природоохранной деятельности организации.

В Индонезии борнейский дымчатый леопард является одним из двух подвидов суданского дымчатого леопарда, второй – суматранский дымчатый леопард, обитающий на острове Суматра. Всемирный фонд дикой природы (WWF) отмечает, что борнейских дымчатых леопардов можно узнать по небольшим облакообразным меткам, четкими пятнами и широкой двойной полосой на спине.

Эти леопарды находятся на грани исчезновения: смотрите видео

В удивительном проявлении ловкости представители этого вида демонстрируют свою сноровку как лесные охотники. Их гибкие суставы позволяют беспрепятственно бегать и прыгать по верхушкам деревьев, а лодыжки могут вращаться на 180 градусов, чтобы спускаться с деревьев вниз головой. Обычно эти охотники охотятся на обезьян, котов и грызунов в густой лесной среде.

Ученым много неизвестно

Исследователи сталкиваются с трудностями в изучении жизни этого вида из-за их ночной активности. Предполагают, что эти существа постоянно размножаются в течение года и достигают половой зрелости в возрасте 2 лет.

К сожалению, их популяция сокращается, поскольку они пытаются дожить до репродуктивного возраста, в основном из-за разрушения среды обитания и незаконного браконьерства.



Борнейский дымчатый леопард / Фото sehrg.at.ua

Популяция борнейского дымчатого леопарда значительно сократилась – минимум на треть – из-за потери среды обитания, вызванной чрезмерной вырубкой лесов. Это привело к тому, что вид был добавлен в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Однако, новые видеоматериалы свидетельствуют о том, что борнейские дымчатые леопарды все еще успешно размножаются, что дает проблеск надежды на выживание этого вида.

К слову, палеонтологи сделали новый прорыв в изучении грозных древних рептилий, которые когда-то бродили по Земле. В 2022 году семья, которая исследовала пустоши Северной Дакоты, наткнулась на удивительную находку – ногу огромного динозавра – Тирекса.