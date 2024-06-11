Дослідники отримали зображення самки борнейського димчастого леопарда та двох її дитинчат за допомогою фотопасток, встановлених у національному парку Танджунг-Путінг. Ці знімки є першими у своєму роді.

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Борнейські димчасті леопарди вперше в історії потрапили в об'єктив

Співробітники Фонду орангутангів встановили пастки по всьому лісу, щоб відстежувати пересування диких тварин у цій місцевості. Команді вдалося сфотографувати сім'ю борнейських димчастих леопардів – рідкісне видовище, яке раніше не зустрічалося на острові. Це відкриття стало важливою віхою в природоохоронній діяльності організації.

В Індонезії борнейський димчастий леопард є одним з двох підвидів суданського димчастого леопарда, другий – суматранський димчастий леопард, що мешкає на острові Суматра. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) зазначає, що борнейських димчастих леопардів можна впізнати за невеликими хмароподібними мітками, чіткими плямами і широкою подвійною смугою на спині.

Ці леопарди перебувають на межі зникнення: дивіться відео

У дивовижному прояві спритності представники цього виду демонструють свою вправність як лісові мисливці. Їхні гнучкі суглоби дозволяють безперешкодно бігати і стрибати по верхівках дерев, а щиколотки можуть обертатися на 180 градусів, щоб спускатися з дерев вниз головою. Зазвичай ці мисливці полюють на мавп, котів та гризунів у густому лісовому середовищі.

Вченим багато невідомо

Дослідники натрапляють на труднощі у вивченні життя цього виду через їхню нічну активність. Припускають, що ці істоти постійно розмножуються протягом року і досягають статевої зрілості у віці 2 років.

На жаль, їхня популяція скорочується, оскільки вони намагаються дожити до репродуктивного віку, здебільшого через руйнування середовища існування та незаконне браконьєрство.



Борнейський димчастий леопард / Фото sehrg.at.ua

Популяція борнейського димчастого леопарда значно скоротилася – щонайменше на третину – через втрату середовища існування, спричинену надмірною вирубкою лісів. Це призвело до того, що вид був доданий до списку тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

Однак, нові відеоматеріали свідчать про те, що борнейські димчасті леопарди все ще успішно розмножуються, що дає проблиск надії на виживання цього виду.

До слова, палеонтологи зробили новий прорив у вивченні грізних стародавніх рептилій, які колись блукали Землею. У 2022 році сім'я, яка досліджувала пустки Північної Дакоти, натрапила на дивовижну знахідку – ногу величезного динозавра – Тірекса.