Хозяевам собак не нужно пугаться – светлый нос обычно не является признаком болезни или патологии. Рассказываем, почему светлеет нос и как его называют "лабрадористы".

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Снежный нос

Именно так его называют любители лабрадоров. Но нос становится бледным совсем не потому, что песик опускает его в снег.

Причина "розового носа" – разрушение фермента под названием тирозиназа, отвечающего за производство пигмента кожи.

Лабрадоры часто теряют этот пигмент зимой, когда укорачивается световой день. Нос собачки будто не "загорает". В холодное время года цвет носа становится светлее. А с наступлением тепла и долгого дня пигмент снова возвращается.

Такая особенность присуща не только лабрадорам, но и другим собакам. Однако именно у лабрадоров эта черта ярко выражена.



Зимой нос лабрадора теряет темный пигмент / Фото Unsplash

"Дадли" нос

Пигмент также становится менее активным с возрастом собаки. Этот феномен называют "дадли нос".

Нос может светлеть с взрослением собаки. Кончик носа постепенно становится коричневым или розовым. То есть черный нос вашего щенка может изменить цвет во взрослом возрасте.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .



С возрастом нос собаки также может светлеть / Фото Unsplash

К "дадли носу" склонны лабрадоры светлых оттенков, ирландские сеттеры, доберманы, пойнтеры, афганские борзые и так далее.

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Травмы и болезни кожи

Некоторые участки носа собаки могут посветлеть из-за шрамов, механических повреждений, возрастных процессов и аллергии. У собак даже бывает витилиго – нарушение пигментации кожи, которое бывает и у людей.