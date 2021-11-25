Господарям собак не потрібно лякатися – світлий ніс зазвичай не є ознакою хвороби чи патології. Розповідаємо, чому світліє ніс і як його називають "лабрадористи".

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Сніговий ніс

Саме так його називають любителі лабрадорів. Але ніс стає блідим зовсім не тому, що песик опускає його в сніг.

Причина "рожевого носа" – руйнування фермента під назвою тирозиназа, що відповідає за виробництво пігменту шкіри.

Лабрадори часто втрачають цей пігмент взимку, коли коротшає світловий день. Ніс песика ніби не "засмагає". У холодну пору року колір носа світлішає. А з настанням тепла та довгого дня пігмент знову повертається.

Така особливість притаманна не тільки лабрадорам, а й іншим собакам. Однак саме в лабрадорів ця риса яскраво виражена.



Взимку ніс лабрадора втрачає темний пігмент / Фото Unsplash

"Дадлі" ніс

Пігмент також стає менш активним також з віком собаки. Цей феномен називають "дадлі ніс".

Ніс може світлішати із дорослішанням собаки. Кінчик носа поступово стає коричневим чи рожевим. Тобто чорний ніс вашого цуценяти може змінити колір у дорослому віці.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



З віком ніс собаки також може світлішати / Фото Unsplash

До "дадлі носа" схильні лабрадори світлих відтінків, ірландські сетери, добермани, пойнтери, афганські хорти тощо.

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Травми та хвороби шкіри

Деякі ділянки носа собаки можуть посвітліти через шрами, механічні пошкодження, вікові процеси та алергію. У собак навіть буває вітіліго – порушення пігментації шкіри, яке буває і в людей.

Ніс, що світліє, може бути симптомом хвороби. Тому завжди звертайте увагу на самопочуття собаки й обов'язково відвідайте ветеринарного лікаря у разі появи будь-яких тривожних симптомів.