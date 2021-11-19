Более 12 часов в открытом океане: как дельфины спасли женщину
Источник:Daily Mail
Жінка провела в 18-градусному океані близько 12 годин. Їй вдалося врятувати тільки завдяки дельфінам, що плавали поруч.
Преподаватель университета, которого зовут Хосров Хосравани, только недавно получил права на управление яхтой. В тот день он совершал морское путешествие вместе с друзьями из Марина дель Рей до пляжа Парадайз-Коув.
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Во время путешествия в открытом океане он увидел стаю дельфинов, кружившихся на одном месте и привлекая внимание. Когда Хосров подплыл к ним поближе, он обнаружил в воде женскую руку.
Если бы не дельфины, я бы никогда не увидел этой женщины, которой оставалось жить всего несколько минут,
– вспомнил Хосров.
Мужчина отметил, что перед отправкой, он провел друзьям инструктаж по безопасности. "Я им сказал, что обычно эти навыки не понадобятся на практике, но их нужно знать. А через 30 минут им всем пришлось вспомнить то, чему я их учил", — добавил Хосров.
Хосров Хосровани / Фото Daily Mail
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Обнаженную женщину достали из воды. Она была обессилена и замерзла настолько, что не могла двигаться и говорить. Пострадавшую укутали в теплые одеяла и связались со спасателями.
Через 7 минут прибыла команда, забравшая женщину на берег. Оказалось, что американку подхватило течение, когда она ночью решила покупаться сама.