Викладач університету, якого звати Хосров Хосравані, тільки нещодавно отримав права на управління яхтою. Того дня він здійснював морську подорож разом із друзями з Марина дель Рей до пляжу Парадайз-Коув.

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Під час мандрівки у відкритому океані він побачив зграю дельфінів, які кружляли на одному місці, привертаючи увагу. Коли Хосров підплив до них ближче, виявив у воді жіночу руку.

Якби не дельфіни, я б ніколи не побачив цієї жінки, якій залишалося жити лише кілька хвилин, – пригадав Хосров.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Чоловік зазначив, що перед відправкою, він провів друзям інструктаж з безпеки. "Я їм сказав, що зазвичай ці навички не знадобляться на практиці, але їх треба знати. А за 30 хвилин їм усім довелося згадати те, чого я їх навчав", — додав Хосров.



Хосров Хосравані / Фото Daily Mail​

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Оголену жінку дістали із води. Вона була знесилена й замерзла настільки, що не могла рухатися і говорити. Потерпілу вкутали у теплі ковдри та зв'язалися з рятувальниками.

Через 7 хвилин прибула команда, яка забрала жінку на берег. Виявилося, що американку підхопила течія, коли вона вночі вирішила покупатися сама.