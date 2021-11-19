Преподаватель университета, которого зовут Хосров Хосравани, только недавно получил права на управление яхтой. В тот день он совершал морское путешествие вместе с друзьями из Марина дель Рей до пляжа Парадайз-Коув.

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Во время путешествия в открытом океане он увидел стаю дельфинов, кружившихся на одном месте и привлекая внимание. Когда Хосров подплыл к ним поближе, он обнаружил в воде женскую руку.

Если бы не дельфины, я бы никогда не увидел этой женщины, которой оставалось жить всего несколько минут,

– вспомнил Хосров.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Мужчина отметил, что перед отправкой, он провел друзьям инструктаж по безопасности. "Я им сказал, что обычно эти навыки не понадобятся на практике, но их нужно знать. А через 30 минут им всем пришлось вспомнить то, чему я их учил", — добавил Хосров.



Хосров Хосровани / Фото Daily Mail

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Обнаженную женщину достали из воды. Она была обессилена и замерзла настолько, что не могла двигаться и говорить. Пострадавшую укутали в теплые одеяла и связались со спасателями.

Через 7 минут прибыла команда, забравшая женщину на берег. Оказалось, что американку подхватило течение, когда она ночью решила покупаться сама.