Если вы переживаете о проблеме бездомных животных и хотите помочь в ее решении, участвуйте в онлайн-забеге с домашними любимцами. Это поможет собрать средства на стерилизацию бездомных собак, а вам – весело провести время со своими любимцами.

Онлайн-забег организуют платформа Kind Challenge и благотворительный фонд Happy Paw. Цель забега – привлечь внимание к проблемам стерилизации и собрать как можно больше средств для стерилизации животных малообеспеченных жителей Киева.

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Для чего участвовать в забеге

Фонд Happy Paw занимается бездомными котами и собаками, а платформа бегового фандрейзинга Kind Challenge помогает собирать средства на благотворительность.



Вы сможете весело провести время с любимцем и помочь благотворительному фонду / Фото Lifehacker

"Забег сознательных животных" будет длиться с 22 по 28 февраля 2021 года. Его посвящают всемирному Дню стерилизации домашних животных, который в этом году приходится на 23 февраля.

Happy Paw уже несколько лет занимается проблемами стерилизации бездомных животных. Фонд все время подчеркивает необходимость стерилизации домашних животных.

В фонде также помогают стерилизовать кошек и собак тем, кто не имеет достаточно средств для этого.

80% бездомных животных родились от домашних любимцев. Они попали на улицу из-за недобросовестных владельцев, которые таким образом избавляются нежелательного потомства. Поэтому чрезвычайно важно стерилизовать домашних животных.

Как принять участие в забеге

Регистрируйтесь на kindchallenge.net – это бесплатно. Создайте фандрейзинговую компанию от имени своего любимца (при регистрации указывайте именно его кличку).

Среди благотворительных фондов надо выбрать Happy Paw, среди перечня забегов – "Забег сознательных животных 22-28 февраля". Выберите сумму 500 гривен.

До 28 февраля соберите или пожертвуйте на имя своего любимца сумму от 500 гривен.

В любой день с 22 по 28 февраля пробегите любую дистанцию со своей собакой. Делайте фото с пробежки и скрины своей дистанции.



Целью забега является привлечение внимания к проблеме стерилизации / Фото ForstX

Каждый, кто примет участие в забеге, и соберет или пожертвует сумму от 500 гривен, получит подарки для своего любимца: именной адресник и сертификат на чипирование от КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

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