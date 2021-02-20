Якщо ви переймаєтеся проблемою бездомних тварин і хочете допомогти у її розв'язанні, беріть участь в онлайн-забігу з домашніми улюбленцями. Це допоможе зібрати кошти на стерилізацію безпритульних собак, а вам – весело провести час зі своїми улюбленцями.

Онлайн-забіг організовують платформа Kind Challenge та благодійний фонд Happy Paw. Мета забігу – привернути увагу до проблем стерилізації та зібрати якомога більше коштів для стерилізації тварин малозабезпечених мешканців Києва.

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Для чого брати участь у забігу

Фонд Happy Paw опікується бездомними котами й собаками, а платформа бігового фандрейзингу Kind Challenge допомагає збирати кошти на благодійність.



Ви зможете весело провести час з улюбленцем та допомогти благодійному фонду / Фото Lifehacker

"Забіг свідомих тварин" триватиме з 22 до 28 лютого 2021 року. Його присвячують усесвітньому Дню стерилізації домашніх тварин, який цього року припадає на 23 лютого.

Happy Paw вже кілька років займається проблемами стерилізації безпритульних тварин. Фонд увесь час наголошує на необхідності стерилізації домашніх тварин.

У фонді також допомагають стерилізувати котиків та песиків тим, хто не має достатньо коштів для цього.

80% бездомних тварин народилися від домашніх улюбленців. Вони потрапили на вулицю через недобросовісних власників, які таким чином позбуваються небажаного потомства. Тому надзвичайно важливо стерилізувати домашніх тварин.

Як взяти участь у забігу

Реєструйтеся на kindchallenge.net – це безкоштовно. Створіть фандрейзингову компанію від імені свого улюбленця (при реєстрації вказуйте саме його прізвисько).

Серед благодійних фондів треба обрати Happy Paw, серед переліку забігів – "Забіг свідомих тварин 22-28 лютого". Оберіть суму 500 гривень.

До 28 лютого зберіть або пожертвуйте на ім'я свого улюбленця суму від 500 гривень.

У будь-який день з 22 до 28 лютого пробіжіть будь-яку дистанцію зі свою собакою. Робіть фото з пробіжки та скріни своєї дистанції.



Метою забігу є привернути увагу до проблеми стерилізації / Фото ForstX

Кожен, хто візьме участь у забігові, а також збере або пожертвує суму від 500 гривень, отримає подарунки для свого улюбленця: іменний адресник та сертифікат на чипування від КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

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А учасники, які зберуть найбільше коштів та пробіжать найбільші дистанції, отримають призи від "Фокстрот" для себе та від Kormotech для улюбленців.