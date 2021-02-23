На карантине мальчик со Саскачевана, Канада, сделал "библиотеку палок" для местных собак. Теперь все четвероногие могут воспользоваться изобретением и выбрать палочку себе по вкусу.

Отец парня, местный воспитатель, понял, что нужно чем-то занимать сына на карантине. 10-летний юноша Иеремия Картер даже использовал электроинструменты, что стало для него неплохим опытом.

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Нам пришлось много измерять и фигурировать, чтобы вырезать древесину и сложить все это вместе, – объяснил отец юного изобретателя.

У семьи Картеров тоже есть собака. 2-летний голдендудл (смесь ретривера и пуделя – 24 канал) по кличке Нала стала основным стимулом для маленького владельца придумать что-то интересное.



10-летний изобретатель из своей библиотекой / Фото CNN

Библиотеку палок разместили в местном парке. Для того, чтобы избежать кражи, изобретение привязали к забору. Далее в библиотеку собрали палочки, которые, по мнению Иеремии, больше всего понравятся собакам.

Настоящим удивлением было увидеть, что библиотеку используют по назначению.

Когда мы шли к собачьему парку, там не было ни наших палок, ни многих палок, лежащих вокруг, – сказал Картер.

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