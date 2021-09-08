Часто люди, которые живут на улице, считают собак своими единственными и лучшими друзьями. Так было и с Джимми и Бутсом. Но однажды собака пропала.

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Джимми и его пес Бутс / Фото инстаграм @startrescueresale

Собаку забрали из магазина, где работает мужчина

Несмотря на то, что Джимми не имеет дома, он работает в благотворительном магазине Start Rescue, что в Калифорнии. Накануне Нового года в магазин зашла женщина и предложила взять Бутса, чтобы подстричь собаку.

Эта женщина и раньше помогала заботиться о лабрадоре, поэтому Джимми с радостью позволил взять свою собаку на гигиенические процедуры. А потом Бутс исчез.



Знакомая женщина предложила подстричь собаку и не вернула ее / Фото инстаграм @startrescueresale

Женщина сообщила, что вывела собаку на прогулку в парк, а пес убежал. Джимми ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.

Добрые люди собрали 10 тысяч долларов

За возвращение собаки обещали вознаграждение 10 тысяч долларов. Эти средства собрали неравнодушные люди, а также владельцы магазина, в котором работал мужчина.



Чтобы найти собаку, наняли детектива / Фото инстаграм @startrescueresale

Для поисков лабрадора даже наняли частного детектива.

Он был для меня всем. Он был моим ребенком, – грустил Джимми.

Через некоторое время после исчезновения собаки один местный телеканал позвал Джимми, чтобы тот рассказал о своем горе.

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Через несколько минут после выхода шоу в редакцию позвонили. Мужчина сообщил: "У меня твой пес".



Джимми был счастлив снова встретить своего друга / Фото инстаграм @startrescueresale

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Встреча лучших друзей состоялась в местном полицейском участке. Джимми долго не мог поверить, что его собака будет там, однако это был Бутс, живой и здоровый. К счастью, эта история закончилась действительно хорошо.