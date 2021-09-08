Часто люди, які мешкають на вулиці, вважають песиків своїми єдиними й найкращими друзями. Так було і з Джиммі та Бутсом. Але одного дня собака пропав.
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Джиммі та його пес Бутс / Фото інстаграм @startrescueresale
Собаку забрали із магазину, де працює чоловік
Попри те, що Джиммі не має дому, він працює у благодійному магазині Start Rescue, що у Каліфорнії. Напередодні Нового року до магазину зайшла жінка й запропонувала взяти Бутса, щоб постригти песика.
Ця жінка й раніше допомагала дбати про лабрадора, тому Джиммі з радістю дозволив взяти свого песика на гігієнічні процедури. А потім Бутс зник.
Знайома жінка запропонувала підстригти собаку та не повернула його / Фото інстаграм @startrescueresale
Жінка повідомила, що вивела собаку на прогулянку в парк, а той утік. Джиммі нічого не залишалося, крім як звернутися до поліції.
Небайдужі зібрали 10 тисяч доларів
За повернення собаки обіцяли винагороду 10 тисяч доларів. Ці кошти зібрали небайдужі люди, а також власники магазину, в якому працював чоловік.
Щоб знайти собаку, найняли детектива / Фото інстаграм @startrescueresale
Для пошуків лабрадора навіть найняли приватного детектива.
Він був для мене усім. Він був моєю дитиною, – сумував Джиммі.
Через деякий час після зникнення собаки один місцевий телеканал покликав Джиммі, щоб той розповів про своє горе.
За кілька хвилин після виходу шоу в редакцію зателефонували. Чоловік повідомив: "У мене твій пес".
Джиммі був щасливий знову зустріти свого друга / Фото інстаграм @startrescueresale
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Зустріч кращих друзів відбулася у місцевому поліцейському відділку. Джиммі довго не міг повірити, що його собака буде там, однак це був Бутс, живий і здоровий. На щастя, ця історія закінчилася справді добре.
Дивіться більше фото Джиммі та Бутса / Фото інстаграм @startrescueresale