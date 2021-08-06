Своими творениями Масаюки Оки делится в инстаграме. Его страница с великолепными бездомными котиками имеет более 248 тысяч подписчиков.

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Как первый кот стал началом нового хобби

Масаюки рассказывает, что любил кошек с детства, но его семья не позволяла ему заводить любимца. До 30 лет он только смотрел на них и так сказать, любил безответной любовью.

После 30 он устроился на работу, где ему приходилось работать с фотоаппаратом. Масаюки признается: первые снимки были так себе, но впоследствии он начал приобретать мастерство. Поэтому фото стало и работой, и хобби.

В 36 лет я отдыхал в парке во время перерыва на работе, когда встретил кота по имени Бусанян Сенпай и влюбился в него с первого взгляда,

– рассказал Масаюки.

Фотограф вспоминает: это был серый кот со спиральным узором, как у американских короткошерстных кошек. В Японии таких котов обычно держат дома, но эта кошка была на улице. "Мне было интересно, как она так живет. Мне было интересно, как в целом живут бездомные, и на следующий день я начал фотографировать кошек".

После фотографирование бездомных котов стало не только хобби, но и работой. Фотограф течение трех лет ведет свой инстаграм и стал очень известным в мире.

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Его невероятные кадры ловят бездомных кошек в разные моменты их жизни.

Японские бездомные коты от фотографа Масаюки Оки / Фото с инстаграма okirakuoki

Намерение путешествовать всей Японией

Своими фотографиями Масаюки Оки фиксирует бездомных кошек, живущих в токийском районе Шитамачи. Он никогда не раскрывает точное место своей кошачьей фотосессии и не кладет меток геолокации.

Его большая мечта – снимать бездомных кошек во всей Японии.

Беспризорные коты Токио от Масаюки Оки / Фото с инстаграма okirakuoki

"Я хочу путешествовать по стране, чтобы сфотографировать всех замечательных бездомных котов Японии", – говорит фотограф. Впрочем, пока жизненные обстоятельства складываются так, что он ограничивает свои фотолокации только одним районом столицы.

Однако и эти фото невероятно искренне показывают жизнь бездомных. Пользователи в соцсетях увлекаются творениями Масаюки и выражают это в комментариях. Возможно, такие кадры даже способствуют адопции бездомных животных, которым так нужна забота и теплый дом.