Своїми творіннями Масаюкі Окі ділиться в інстаграмі. Його сторінка із чудовими безпритульними котиками має понад 248 тисяч підписників.

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Як перший кіт став початком нового хобі

Масаюкі розповідає, що любив котів із дитинства, але його сім'я не дозволяла йому заводити улюбленця. До 30 років він лише споглядав на них і так би мовити, любив нерозділеним коханням.

Після 30 він влаштувався на роботу, де йому доводилося працювати з фотоапаратом. Масаюкі зізнається: перші знімки були так собі, але згодом він почав набувати майстерності. Відтак фото стало і роботою, і хобі.

У 36 років я відпочивав у парку під час перерви на роботі, коли зустрів кота на ім'я Бусанян Сенпай і закохався в нього з першого погляду,

– розповів Масаюкі.

Фотограф пригадує: це був сірий кіт зі спіральним візерунком, як у американських короткошерстих котів. У Японії таких котів зазвичай тримають вдома, але ця кішка була надворі. "Мені було цікаво, як вона так живе. Мені було цікаво, як загалом живуть безхатьки, і наступного дня я почав фотографувати кішок".

Після фото бездомних котів стало не лише хобі, а й роботою. Фотограф протягом трьох років веде свій інстаграм і став дуже відомим у світі.

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Його неймовірні кадри ловлять котів-безхатьків і у різні моменти їхнього життя.

Японські безпритульні коти від фотографа Масаюкі Окі / Фото з інстаграму okirakuoki

Намір мандрувати усією Японією

Своїми фотографіями Масаюкі Окі фіксує безпритульних котів, які мешкають у токійському районі Шитамачі. Він ніколи не розкриває точне місце своєї котячої фотосесії і не кладе міток геолокації.

Його велика мрія – знімати безпритульних котів у всій Японії.

Безпритульні коти Токіо від Масаюкі Окі / Фото з інстаграму okirakuoki

"Я хочу подорожувати країною, щоб сфотографувати всіх чудових бездомних котів Японії", – каже фотограф. Втім, наразі життєві обставини складаються так, що він обмежує свої фотолокації лише одним районом столиці.

Однак і ці фото є неймовірно щирими і показують життя безхатьків. Користувачі у соцмережах захоплюються творіннями Масаюкі і висловлюють це у коментарях. Можливо, такі кадри навіть сприятимуть адопції бездомних тварин, яким так потрібна турбота і теплий дім.

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