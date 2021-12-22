Бегал и подпрыгивал: забавное видео с собакой, которая радуется снегу

В социальных сетях активно распространяется видео, где пес ходит между снежными сугробами. Таким популярным оно стало из-за радостного поведения четырехлапого.

Собака поразила пользователей социальных сетей своей забавной походкой между снежными заносами.

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Казалось, что он невероятно счастлив из-за сказочной зимы вокруг – много снега и яркое солнце. Именно такую идеальную прогулку ждал, поэтому сейчас наслаждается прекрасным днем.

Смотрите видео: как пес радовался снегу

Какие комментарии оставляли люди в социальных сетях:

"Какой смешной! Не могу перестать на него смотреть".

"Я одна мысленно подпрыгиваю вместе с собачкой?".

"Невозможно смотреть на него, не улыбаясь".

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте

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