Бегал и подпрыгивал: забавное видео с собакой, которая радуется снегу
22 декабря 2021 , 17:03Читати новину українською
Источник:Pipa news
В социальных сетях активно распространяется видео, где пес ходит между снежными сугробами. Таким популярным оно стало из-за радостного поведения четырехлапого.
Собака поразила пользователей социальных сетей своей забавной походкой между снежными заносами.
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Казалось, что он невероятно счастлив из-за сказочной зимы вокруг – много снега и яркое солнце. Именно такую идеальную прогулку ждал, поэтому сейчас наслаждается прекрасным днем.
Смотрите видео: как пес радовался снегу
Какие комментарии оставляли люди в социальных сетях:
- "Какой смешной! Не могу перестать на него смотреть".
- "Я одна мысленно подпрыгиваю вместе с собачкой?".
- "Невозможно смотреть на него, не улыбаясь".
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