Собака поразила пользователей социальных сетей своей забавной походкой между снежными заносами.

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Казалось, что он невероятно счастлив из-за сказочной зимы вокруг – много снега и яркое солнце. Именно такую идеальную прогулку ждал, поэтому сейчас наслаждается прекрасным днем.

Смотрите видео: как пес радовался снегу

Какие комментарии оставляли люди в социальных сетях:

  • "Какой смешной! Не могу перестать на него смотреть".
  • "Я одна мысленно подпрыгиваю вместе с собачкой?".
  • "Невозможно смотреть на него, не улыбаясь".

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