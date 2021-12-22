Собака вразив користувачів соціальних мереж своєю кумедною ходою між сніговими заметами.

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Здавалося, що він неймовірно щасливий через казкову зиму навколо – багато снігу та яскраве сонце. Саме таку ідеальну прогулянку чекав, тому зараз насолоджується чудовим днем.

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Які коментарі залишали люди у соціальних мережах:

  • "Який кумедний! Не можу перестати на нього дивитись".
  • "Я одна подумки підстрибую разом із песиком?".
  • "Неможливо дивитися на нього, не посміхаючись".

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