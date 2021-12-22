Собака вразив користувачів соціальних мереж своєю кумедною ходою між сніговими заметами.
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Здавалося, що він неймовірно щасливий через казкову зиму навколо – багато снігу та яскраве сонце. Саме таку ідеальну прогулянку чекав, тому зараз насолоджується чудовим днем.
Дивіться відео: як пес радів снігу
Які коментарі залишали люди у соціальних мережах:
- "Який кумедний! Не можу перестати на нього дивитись".
- "Я одна подумки підстрибую разом із песиком?".
- "Неможливо дивитися на нього, не посміхаючись".
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