Про необычную собаку сообщил в своем фейсбуке Юрий Пидлисный, заведующий кафедрой политических наук Украинского католического университета. Пес прибежал ночью в лагерь туристов.
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Так часто бывает. Прибегают, принюхиваются, ждут, может, что-то вкусное перепадет – и бегут дальше, – рассказывает Юрий Подлесный.
Бежала и плыла за каяками 25 километров
Но этот пес не хотел никуда идти. Дети немного поиграли с ним. Потом выяснилось, что это девочка и ей дали шуточною кличку Лариса.
Собака переночевала у палаток. Когда люди на каяках утром двинулись дальше, она начала бежать вдоль берега. Иногда Лариса переплывала на другую сторону и бежала там, а иногда сопровождала путешественников в воде.
В какой-то момент мне показалось, что она тяжело дышит плывя, я вытащил ее на свой борт и доставил к берегу. Но она продолжила за нами бежать, плыть... Одним словом хотела быть с нами, – делится мужчина.
В таком темпе животное преодолело более 25 километров до следующего места ночлега. Туристы рассуждали, почему собака идет за ними. Кто-то думал, что у нее такое хобби – бежать за путешественниками. Другие же считали, что так собака показывала, что хочет найти хозяина.
На следующий день собака побежала за машинами
На утро часть каяков поплыла дальше, а другие туристы поехали домой машинами. На этот раз Лариса побежала за автомобилями. Впрочем, догнать их не смогла.
А уже вечером один из участников сплава вернулся, чтобы спасти эту удивительную собаку. Ларису долго не могли найти, но человек, который находился неподалеку, сказал, что собака находится на противоположном берегу. Когда ее начали звать, она с радостью переплыла Днестр.
Услышав, что ее зовут, Лариса бросилась в воду, переплыла и, радостно устроившись в машине, поехала в новый дом, – написал Юрий Подлесный.
Теперь Лариса ищет свой постоянный дом и любящих хозяев.
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Собаке нужен дом
- Григорий Пристай, который спас собаку, сначала хотел поселить ее в доме своего отца, но тот отказался: мужчина 2 недели назад потерял жену.
- Временно Лариса будет жить у родственницы Григория, Марии из Черткова. У женщины уже живет пес, о котором узнала вся страна: недобрые люди перевязали ему зимой лапки, что привело к некрозу. Благодаря неравнодушным людям и волонтерам сейчас собачка бегает на 3 протезах.
- Там Лариса будет ждать новый дом и тех, кто полюбит ее изо всех сил.
Полный текст сообщения Юрия Пидлисного в фейсбуке: