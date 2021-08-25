Про необычную собаку сообщил в своем фейсбуке Юрий Пидлисный, заведующий кафедрой политических наук Украинского католического университета. Пес прибежал ночью в лагерь туристов.

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Так часто бывает. Прибегают, принюхиваются, ждут, может, что-то вкусное перепадет – и бегут дальше, – рассказывает Юрий Подлесный.

Бежала и плыла за каяками 25 километров

Но этот пес не хотел никуда идти. Дети немного поиграли с ним. Потом выяснилось, что это девочка и ей дали шуточною кличку Лариса.

Собака переночевала у палаток. Когда люди на каяках утром двинулись дальше, она начала бежать вдоль берега. Иногда Лариса переплывала на другую сторону и бежала там, а иногда сопровождала путешественников в воде.

В какой-то момент мне показалось, что она тяжело дышит плывя, я вытащил ее на свой борт и доставил к берегу. Но она продолжила за нами бежать, плыть... Одним словом хотела быть с нами, – делится мужчина.

В таком темпе животное преодолело более 25 километров до следующего места ночлега. Туристы рассуждали, почему собака идет за ними. Кто-то думал, что у нее такое хобби – бежать за путешественниками. Другие же считали, что так собака показывала, что хочет найти хозяина.

На следующий день собака побежала за машинами

На утро часть каяков поплыла дальше, а другие туристы поехали домой машинами. На этот раз Лариса побежала за автомобилями. Впрочем, догнать их не смогла.

А уже вечером один из участников сплава вернулся, чтобы спасти эту удивительную собаку. Ларису долго не могли найти, но человек, который находился неподалеку, сказал, что собака находится на противоположном берегу. Когда ее начали звать, она с радостью переплыла Днестр.

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Услышав, что ее зовут, Лариса бросилась в воду, переплыла и, радостно устроившись в машине, поехала в новый дом, – написал Юрий Подлесный.

Теперь Лариса ищет свой постоянный дом и любящих хозяев.

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Собаке нужен дом

Григорий Пристай, который спас собаку, сначала хотел поселить ее в доме своего отца, но тот отказался: мужчина 2 недели назад потерял жену.

Временно Лариса будет жить у родственницы Григория, Марии из Черткова. У женщины уже живет пес, о котором узнала вся страна: недобрые люди перевязали ему зимой лапки, что привело к некрозу. Благодаря неравнодушным людям и волонтерам сейчас собачка бегает на 3 протезах.

Там Лариса будет ждать новый дом и тех, кто полюбит ее изо всех сил.

Полный текст сообщения Юрия Пидлисного в фейсбуке:

Невероятная история произошла на каяковом сплаве по Днестру у группы из УКУ. К нашему лагерю во время первой ночевки прибрел пес. Так часто бывает. Прибегают, принюхиваются, ждут может что-то вкусного перепадет, и бегут дальше. Дети в нашей группе поиграли немного с ним, выяснили, что это она, а поскольку не отзывалась на одну из возможных кличек, назвали ее Лариса... Она переночевала при палатках, и побежала за нашими каяками как только мы двинулись дальше. Бежала вдоль по берегу, время переплывала на другую сторону и бежала дальше, а иногда плыла вдоль каяков вниз по руслу. В какой-то момент мне показалось, что она тяжело дышит плывя, то вытащил на свой борт и доставил к берегу. Но она продолжила за нами бежать, плыть... Одним словом хотела быть с нами.

Так и добежала до нашей следующей остановки и места ночлега. А это ни много ни мало, а почти 25 км. + Переплыви с одного берега на другой... И снова переночевала.

Мы имели разные мнения, почему она себя так вела. Или имеет хобби за странствующими гребцами бегать, или же, что выглядело правдоподобнее, хотела, чтобы ее кто-то приручил и взял к себе (ну как с Маленьким Принцем Антуана де Сент-Экзюпери).

На следующее утро часть каяков поплыла дальше, а большая часть упаковались в машины и поехали домой. Пес за каяками не побежал. Побежала Лариса за машинами, но только же не догнать.

Один из участников сплава, добравшись до своей машины, вернулся вечером на место последнего ночлега, чтобы забрать ее к себе. Такое удивительное животное заслуживало, чтобы ее забрали.

Но ее нигде не было. Один человек, который был рядом с тем местом, сказал, что какой-то пес уже целый день ожидает на другой стороне Днестра.