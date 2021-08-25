Про цікавого собаку повідомив у своєму фейсбуці Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Пес прибіг вночі до табору туристів.
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Так часто буває. Прибігають, принюхуються, чекають, може, щось смачного перепаде – та й біжать далі, – розповідає Юрій Підлісний.
Бігла та плила за каяками 25 кілометрів
Але цей пес не хотів нікуди йти. Діти трохи побавилися з ним. Потім з'ясувалося, що це дівчинка і їй дали жартівливу кличку пані Лариса.
Собака переночувала біля наметів. Коли люди на каяках вранці рушили далі, вона почала бігти уздовж берега. Іноді пані Лариса перепливала на інший бік та бігла там, а час від часу супроводжувала мандрівників у воді.
В якийсь момент мені здалося, що вона тяжко дихає пливучи, то витягнув на свій борт і доставив до берега. Але вона продовжила за нами бігти, плисти... Одним словом хотіла бути з нами, – ділиться чоловік.
У такому темпі тварина подолала понад 25 кілометрів до наступного місця нічлігу. Туристи міркували, чому собака йде за ними. Хтось думав, що вона має таке хоббі – бігти за мандрівниками. Інші ж вважали, що так собака показувала, що хоче знайти хазяїна.
Наступного дня собака побігла за машинами
Наступного дня частина каяків поплила далі, а інші туристи поїхали додому машинами. Цього разу пані Лариса побігла за автівками. Втім, наздогнати їх не змогла.
А вже ввечері один з учасників сплаву повернувся, щоб врятувати цю дивовижну собаку. Пані Ларису довго не могли знайти, але чоловік, який перебував неподалік, сказав, що собака перебуває на протилежному березі. Коли її почали кликати, вона з радістю переплила Дністер.
Почувши, що її кличуть, пані Лариса кинулась у воду, перепливла і, радісно вмостившись у машину, поїхала до нового дому, – написав Юрій Підлісний.
Тепер пані Лариса шукає свій новий постійний дім та люблячих господарів.
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Собаці потрібен дім
- Григорій Пристай, який забрав собаку, спершу хотів оселити її в домі свого батька, однак той відмовився: чоловік 2 тижні тому втратив дружину.
- Тимчасово Лариса житиме у родички Григорія, пані Марії з Чорткова. У неї вже живе песик, про якого дізналася вся країна: недобрі люди перев'язали йому взимку лапки, що призвело до некрозу. Завдяки небайдужим людям та волонтерам зараз песик бігає на 3 протезах.
- Там собака чекатиме на новий дім та тих, хто полюбить її з усіх сил.
Повний текст повідомлення Юрія Підлісного у фейсбуці: