Атака на хищника: как зебра смогла "напугать" гепарда

На территории заповедника Набойшо, что в Кении, фотограф сделал впечатляющие фотографии. На них зебра напала на гепарда.

Хищник захотел отогнать стадо зебр как можно дальше от своих детенышей, поэтому решил их напугать. Большинство из них убежали, но одна захотела отомстить.

Интересно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Зебра внезапно начала атаковать гепарда, что заставило его бежать изо всех сил. Как результат, он укрылся в кустах.

Когда зебра вернулась к детенышам, хищник покинул свое укрытие. Эпическую погоню успел снять фотограф дикой природы Себастьян Лерке.

Смотрите фото погони зебры за гепардом:

Обычно гепарды охотятся на мелких животных – зайцев, импал, детенышей антилоп гну, газелей. Однако эти быстроногие хищники могут нападать и на зебр.

Читайте также Перекусил клюшки и помешал игре в гольф: как мужчины пытались прогнать гигантского краба

В Виннице живет пеликан, который понимает людей и жонглирует: смотрите видео

Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы сможете точно угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.