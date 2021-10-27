Ангел-хранитель для коал: за что наградили смелую собаку из Австралии
Источник:People
Песика из Австралии никто не хотел усыновлять, потому что животное было слишком энергичным и активным. Однако эти качества помогли Беару стать настоящим спасителем коал во время пожаров в Австралии.
Беар (в переводе с английского – "Медведь") – 6-летняя собака породы австралийская кули. Во время пожаров в Австралии собака проявила недюжинную храбрость. Беар сумел спасти с пострадавших территорий более 100 коал.
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Коалавид сумчатых животных, проживающих исключительно в Австралии. Коалы живут в эвкалиптовых лесах и питаются только листьями эвкалипта.
Источник: Википедия
Получил высокую награду
Собака искала раненых и напуганных животных на территориях, пострадавших от пожаров в 2019 – 2020 годах.
За героический труд Международный фонд защиты животных (IFAW) наградил песика особой наградой. Вручение призов проходило в британской Палате лордов. Пес присоединился к церемонии виртуально.
Собака и ее кураторы присоединились к церемонии награждения онлайн / Фото Международного фонда защиты животных
Лесные пожары в Австралиив 2019 – 2020 годах на австралийском континенте произошли массовые пожары. Огонь уничтожил более 6,3 миллионов гектаров лесов, более 2500 зданий, погибли не менее 25 человек.
Источник: Википедия
Активную собаку никто не хотел брать
Беар проявил незаурядные поисковые способности / Фото Международного фонда защиты животных
Незадолго до австралийского "Черного лета", когда вспыхнули массовые пожары, Беар был одиноким псом, который искал дом. Песика никто не хотел брать из-за чрезмерной энергичности и слишком сильного энтузиазма к играм.
Но именно эти черты характера, а также невероятно сильное обоняние помогли Беару найти постоянную "работу". Собаку взяли в поисковую команду Университета Саншайн-Кост.
В этой школе собак учат вынюхивать коал и других диких животных, пострадавших в результате стихийного бедствия. Беар изумил своей способностью учиться и стал официальным членом команды по спасению.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собака всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые организму питательные вещества.
Спас 100 коал
Во время сезона лесных пожаров 2019 – 2020 годов собака сумела найти на выжженных огнем территориях более сотни коал. Эти лесные животные были истощены, нуждались в медицинской помощи.
Огонь сжег эвкалиптовые деревья – следовательно, коалам нечего было есть и они могли погибнуть от голода и обезвоживания. Благодаря Беару коал сумели вовремя спасти.
Коалам угрожала смерть от голода и обезвоживания / Фото Международного фонда защиты животных
Еще один герой – Джаспер
Высокую награду от Международного фонда защиты животных получил пес Джаспер.
Джаспер посещал больницы с больными коронавирусом / Фото Международного фонда защиты животных
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Пес посещал больницы с больными Covid-19:
- Джаспер – собака-терапевт из Ланкшира, Великобритания.
- Во время пандемии коронавируса собака посещала больницы Национальной службы здравоохранения.
- "Роль Джаспера заключалась в том, чтобы заставить людей улыбаться и чувствовать себя лучше", – рассказывает владелец собаки.
- Пес утешал не только больных: персонал больниц также обнимал и гладил собаку, чтобы снять эмоциональное напряжение. Иногда после объятий с Джаспером работники больниц даже плакали.