Беар (в переводе с английского – "Медведь") – 6-летняя собака породы австралийская кули. Во время пожаров в Австралии собака проявила недюжинную храбрость. Беар сумел спасти с пострадавших территорий более 100 коал.

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Коала вид сумчатых животных, проживающих исключительно в Австралии. Коалы живут в эвкалиптовых лесах и питаются только листьями эвкалипта.

Источник: Википедия

Получил высокую награду

Собака искала раненых и напуганных животных на территориях, пострадавших от пожаров в 2019 – 2020 годах.

За героический труд Международный фонд защиты животных (IFAW) наградил песика особой наградой. Вручение призов проходило в британской Палате лордов. Пес присоединился к церемонии виртуально.



Собака и ее кураторы присоединились к церемонии награждения онлайн / Фото Международного фонда защиты животных

Лесные пожары в Австралии в 2019 – 2020 годах на австралийском континенте произошли массовые пожары. Огонь уничтожил более 6,3 миллионов гектаров лесов, более 2500 зданий, погибли не менее 25 человек.

Источник: Википедия

Активную собаку никто не хотел брать



Беар проявил незаурядные поисковые способности / Фото Международного фонда защиты животных

Незадолго до австралийского "Черного лета", когда вспыхнули массовые пожары, Беар был одиноким псом, который искал дом. Песика никто не хотел брать из-за чрезмерной энергичности и слишком сильного энтузиазма к играм.

Но именно эти черты характера, а также невероятно сильное обоняние помогли Беару найти постоянную "работу". Собаку взяли в поисковую команду Университета Саншайн-Кост.

В этой школе собак учат вынюхивать коал и других диких животных, пострадавших в результате стихийного бедствия. Беар изумил своей способностью учиться и стал официальным членом команды по спасению.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собака всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

Спас 100 коал

Во время сезона лесных пожаров 2019 – 2020 годов собака сумела найти на выжженных огнем территориях более сотни коал. Эти лесные животные были истощены, нуждались в медицинской помощи.

Огонь сжег эвкалиптовые деревья – следовательно, коалам нечего было есть и они могли погибнуть от голода и обезвоживания. Благодаря Беару коал сумели вовремя спасти.



Коалам угрожала смерть от голода и обезвоживания / Фото Международного фонда защиты животных

Еще один герой – Джаспер

Высокую награду от Международного фонда защиты животных получил пес Джаспер.



Джаспер посещал больницы с больными коронавирусом / Фото Международного фонда защиты животных

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Пес посещал больницы с больными Covid-19: