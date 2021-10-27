Беар (у перекладі з англійської – "Ведмідь") – 6-річний собака породи австралійський кулі. Під час пожеж в Австралії собака проявив неабияку хоробрість. Беар зумів врятувати із постраждалих територій понад 100 коал.

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Коала вид сумчастих тварин, які проживають виключно в Австралії. Коали живуть в евкаліптових лісах та харчуються тільки листям евкаліпту.

Джерело: вид сумчастих тварин, які проживають виключно в Австралії. Коали живуть в евкаліптових лісах та харчуються тільки листям евкаліпту.Джерело: Вікіпедія

Отримав високу нагороду

Собака шукав поранених та наляканих тварин на територіях, які постраждали від пожеж у 2019 – 2020 роках.

За героїчну працю Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW) нагородив песика особливою винагородою. Вручення призів відбувалося у британській Палаті лордів. Пес приєднався до церемонії віртуально.



Собака та його куратори приєдналися до церемонії нагородження онлайн / Фото Міжнародного фонду захисту тварин

Лісові пожежі в Австралії у 2019 – 2020 роках на австралійському континенті сталися масові пожежі. Вогонь знищив понад 6,3 мільйона гектарів лісів, понад 2500 будівель, загинуло щонайменше 25 людей.

Джерело: у 2019 – 2020 роках на австралійському континенті сталися масові пожежі. Вогонь знищив понад 6,3 мільйона гектарів лісів, понад 2500 будівель, загинуло щонайменше 25 людей.Джерело: Вікіпедія

Активного собаку ніхто не хотів брати



Беар проявив неабиякі пошукові здібності / Фото Міжнародного фонду захисту тварин

Незадовго до австралійського "Чорного літа", коли спалахнули масові пожежі, Беар був самотнім псом, котрий шукав дім. Песика ніхто не хотів брати через надмірну енергійність та надто сильний ентузіазм до ігор.

Але саме ці риси характеру, а також неймовірно сильний нюх допомогли Беару знайти постійну "роботу". Собаку взяли в пошукову команду Університету Саншайн-Кост.

У цій школі собак навчають винюхувати коал та інших диких тварин, котрі постраждали внаслідок стихійного лиха. Беар неабияк здивував своєю здатністю навчатися та став офіційним членом команди з порятунку.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Врятував 100 коал

Під час сезону лісових пожеж 2019 – 2020 років собака зумів знайти на випалених вогнем територіях понад сотню коал. Ці лісові тварини були виснажені, потребували медичної допомоги.

Вогонь спалив евкаліптові дерева – отже, коали не мали що їсти та могли загинути від голоду й зневоднення. Завдяки Беару коал зуміли вчасно врятувати.



Коалам загрожувала смерть від голоду та зневоднення / Фото Міжнародного фонду захисту тварин

Ще один герой – Джаспер

Високу нагороду від Міжнародного фонду захисту тварин отримав також пес Джаспер.



Джаспер відвідував лікарні з хворими на коронавірус / Фото Міжнародного фонду захисту тварин

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