Актеры без Оскара: непревзойденные фото собак и кошек, которые играют драматические роли

2 августа 2021 , 08:17
Читати новину українською

Источник:

Reddit

Животные время от времени демонстрируют свои эмоции не хуже людей. Только посмотрите на этих хвостатых актеров, попавших в объектив своих хозяев.

Если вы сомневаетесь, заводить ли любимца, посмотрите на эти фото. Возможно, вы решитесь принести в дом такое смешное чудо, а может, наоборот, поймете, что такие приключения – не для вас.

Важно Здоровье вашего кота: как предотвратить болезни ротовой полости


Этому котику не понравилась новая песня / Фото Reddit


Кот услышал, как его хозяин чихнул / Фото Reddit


Эмоции от нового ковра / Фото Reddit


С этим котиком произошел экзистенциальный кризис прямо в холодильнике / Фото Reddit


Пес думает о своей непростой жизни (на самом деле его просто помыли) / Фото Reddit

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.


Когда увидел, что хозяин ест что-то вкусненькое / Фото Reddit


А этого котика ничего не радует / Фото Reddit


Киса шокирована материнством / Фото Reddit


Кто-то не любит ветер / Фото Reddit

Похоже Доказывают свою любовь: искренние фото собак и их владельцев


Когда тебя неожиданно разбудили / Фото Reddit

Автор: Аліна Рудченко