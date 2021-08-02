Якщо ви вагаєтеся, чи заводити улюбленця, подивіться на ці фото. Можливо, ви наважитеся принести в дім таке кумедне диво, а може, навпаки, зрозумієте, що такі пригоди – не для вас.

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Цьому котику не сподобалася нова пісня
Цьому котику не сподобалася нова пісня / Фото Reddit

Кіт почув, як його господар чхнув
Кіт почув, як його господар чхнув / Фото Reddit

Емоції від нового килима
Емоції від нового килима / Фото Reddit

Із цим котиком сталася екзистенційна криза прямо в холодильнику
Із цим котиком сталася екзистенційна криза прямо в холодильнику / Фото Reddit

Пес думає про своє непросте життя (насправді його просто помили)
Пес думає про своє непросте життя (насправді його просто помили) / Фото Reddit

Коли побачив, що господар їсть щось смачненьке
Коли побачив, що господар їсть щось смачненьке / Фото Reddit

А цього котика нічого не радує
А цього котика нічого не радує / Фото Reddit

Киця шокована материнством
Киця шокована материнством / Фото Reddit

Хтось не любить вітер
Хтось не любить вітер / Фото Reddit

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Коли тебе несподівано розбудили
Коли тебе несподівано розбудили / Фото Reddit