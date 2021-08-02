Если вы сомневаетесь, заводить ли любимца, посмотрите на эти фото. Возможно, вы решитесь принести в дом такое смешное чудо, а может, наоборот, поймете, что такие приключения – не для вас.

Важно Здоровье вашего кота: как предотвратить болезни ротовой полости

Этому котику не понравилась новая песня
Этому котику не понравилась новая песня / Фото Reddit

Кот услышал, как его хозяин чихнул
Кот услышал, как его хозяин чихнул / Фото Reddit

Эмоции от нового ковра
Эмоции от нового ковра / Фото Reddit

С этим котиком произошел экзистенциальный кризис прямо в холодильнике
С этим котиком произошел экзистенциальный кризис прямо в холодильнике / Фото Reddit

Пес думает о своей непростой жизни (на самом деле его просто помыли)
Пес думает о своей непростой жизни (на самом деле его просто помыли) / Фото Reddit

Когда увидел, что хозяин ест что-нибудь вкусненькое
Когда увидел, что хозяин ест что-то вкусненькое / Фото Reddit

А этого котика ничего не радует
А этого котика ничего не радует / Фото Reddit

Киса шокирована материнством
Киса шокирована материнством / Фото Reddit

Кто-то не любит ветер
Кто-то не любит ветер / Фото Reddit

Похоже Доказывают свою любовь: искренние фото собак и их владельцев

Когда тебя неожиданно разбудили
Когда тебя неожиданно разбудили / Фото Reddit