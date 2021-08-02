Если вы сомневаетесь, заводить ли любимца, посмотрите на эти фото. Возможно, вы решитесь принести в дом такое смешное чудо, а может, наоборот, поймете, что такие приключения – не для вас.
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