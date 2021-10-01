Аэропорт в Нидерландах взял на работу свиней

Один из самых загруженных аэропортов мира нанял на работу 20 свиней. У животных будет очень важная миссия, которая связана с безопасностью пассажиров.

Свиньи будут работать возле аэропорта Схипхол. Это самый большой аэродром в Нидерландах и один из 5 самых загруженных в Европе.

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Что будут делать свиньи в аэропорту

Не есть объедки пассажиров, как это можно было бы предположить. Они будут бороться ... с гусями. Но все по порядку.

Свинок расселят на 500 гектарах сельскохозяйственных угодий, которые зажаты между двумя взлетно-посадочными полосами. Чиновники надеются, что свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы.

Так должно быть они остановят движение гусей, которые летают опасно близко к траектории полетов. К тому же свиньи просто будут отпугивать гусей от этих полей.

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Гуси слишком низко летают и ударяются в самолеты / Фото с Unsplash

Гуманное обуздание гусей

Руководство аэропорта заявило, что гуси "представляют серьезный риск для безопасности авиации из-за их размера и склонности летать стаями. Даже один гусь может нанести существенный вред самолету.

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Эксперимент продлится 6 недель. Успешность работы свиней будут оценивать с помощью специальных приборов. С помощью радара, предназначенного для наблюдения за птицами, исследователи сравнят активность птиц на участке со свиньями и без них. Так и установят успешность или ни такой инициативы.

добавить, что это гуманный способ отпугивания гусей, который основан на природных инстинктах. В отличие от расстрела, ультразвука, чучел или лазеров, которыми птиц отпугивали раньше.