Свиньи будут работать возле аэропорта Схипхол. Это самый большой аэродром в Нидерландах и один из 5 самых загруженных в Европе.
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Что будут делать свиньи в аэропорту
Не есть объедки пассажиров, как это можно было бы предположить. Они будут бороться ... с гусями. Но все по порядку.
Свинок расселят на 500 гектарах сельскохозяйственных угодий, которые зажаты между двумя взлетно-посадочными полосами. Чиновники надеются, что свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы.
Так должно быть они остановят движение гусей, которые летают опасно близко к траектории полетов. К тому же свиньи просто будут отпугивать гусей от этих полей.
Гуси слишком низко летают и ударяются в самолеты / Фото с Unsplash
Гуманное обуздание гусей
Руководство аэропорта заявило, что гуси "представляют серьезный риск для безопасности авиации из-за их размера и склонности летать стаями. Даже один гусь может нанести существенный вред самолету.
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Эксперимент продлится 6 недель. Успешность работы свиней будут оценивать с помощью специальных приборов. С помощью радара, предназначенного для наблюдения за птицами, исследователи сравнят активность птиц на участке со свиньями и без них. Так и установят успешность или ни такой инициативы.