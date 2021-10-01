Свині працюватимуть біля аеропорту Схіпгол. Це найбільше летовище в Нідерландах і одне з 5 найзавантаженіших у Європі.

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Що робитимуть свині в аеропорту

Не їстимуть недоїдки пасажирів, як це можна б було припустити. Вони боротимуться… із гусями. Але усе по порядку.

Свинок розселять на 500 гектарах сільськогосподарських угідь, які затиснуті між двома злітно-посадковими смугами. Чиновники сподіваються, що свині з’їдять залишки врожаю цукрових буряків.

Так начебто вони спинять рух гусей, які літають небезпечно близько до траєкторій польотів. До того ж свині просто відлякуватимуть гусей від цих полів.

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Гуси надто низько літають і вдаряються у літаки / Фото з Unsplash

Гуманне приборкання гусей

Керівництво аеропорту заявило, що гуси "становлять серйозний ризик для безпеки авіації через їхній розмір та схильність літати зграями. Навіть один гусак може завдати істотної шкоди літаку.

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Експеримент триватиме 6 тижнів. Успішність роботи свиней оцінюватимуть за допомогою спеціальних приладів. За допомогою радара, призначеного для спостереження за птахами, дослідники порівняють активність птахів на ділянці зі свинями і без них. Так і встановлять успішність або ні такої ініціативи.

Важливо додати, що це гуманний спосіб відлякування гусей, що ґрунтується на природних інстинктах. На відміну від розстрілу, ультразвуку, опудал чи лазерів, якими птахів відлякували раніше.