8 впечатляющих фактов о сибирских хаски

Ярко-голубые глаза, веселый характер и пронзительные песнопения-завывания – эти "визитные карточки" собак породы хаски известны каждому. Однако действительно ли хорошо мы знаем эту породу собак?

Порода хаски стала очень популярной благодаря своему необычному виду, однако эти песики не слишком счастливы жить в квартире и выходить на короткие прогулки на поводке. Поэтому, перед тем как заводить хаски, узнайте об этих собаках можно больше и тщательно взвесьте свои возможности. А мы предлагаем прочитать интересные факты про этих собачек.

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Родина хаски – Сибирь

Да, название породы вполне соответствует действительности. Хаски вывели племена чукч, которым нужны были помощники для того, чтобы тянуть тяжелые сани течение длительного времени.



Породу вывели для перевозки грузов на длинные дистанции / Фото Unsplash

Хаски имеют "встроенную зимнюю одежду"

Эти собаки всегда готовы к суровой и холодной погоде. Они имеют двойную шерсть, состоящую из толстого короткого подшерстка, который помогает беречь тепло, а также длинной водонепроницаемой шерсти снаружи, которая спасает от мокрого снега. Длинные миндалевидные глаза также защищают собак от снега и солнца. А пушистый хвост они обкручивают вокруг морды, когда спят – все для экономии тепла.

У хаски много энергии и они станут хорошими партнерами на пробежке

Если вы любите бег на длинные дистанции – берите с собой хаски. Но есть одно "но": сначала собаке нужно хорошо погулять, понюхать и исследовать все вокруг, побегать в свободном темпе. Только после этого ваш любимец может спокойно сопровождать вас во время тренировки.



Хаски могут часами бежать без отдыха / Фото Unsplash

Также нужно помнить, что шерсть хаски защищает их от холода, но одновременно грозит собаке перегревом. Поэтому тренируйтесь с ними только в прохладные дни, и ни в коем случае не в жару.

Не все хаски имеют голубые глаза

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Но большинство из них. Голубые глаза редко встречаются в других собак, а вот хаски природа наградила именно таким цветом глаз. Нередко случается у этой породы и гетерохромия – глаза разных цветов.

Хаски очень общительны

Эти собаки не подходят для сторожевой службы или охраны. Они не имеют агрессии в характере и их очень сложно научить охранять хозяев или их имущество.

Хаски имеют удивительный метаболизм

Хаски могут бежать час за часом, не используя запасы гликогена или жира из собственного тела. Эта порода была выведена для бега на длинные дистанции, поэтому тела собак регулируют метаболизм для повышения производительности бега.

Хаски могут иметь разноцветную шерсть



Бывают хаски с шерстью разного цвета / Фото Unsplash

Обычно мы представляем себе хаски, имеющих серо-белую шерсть, как у волка. Однако эти собаки бывают черными, рыжими, белыми и так далее.

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Хаски очень разговорчивы

Эти собаки не только лают, но и воют, стонут, ворчат. Некоторые владельцы хаски утверждают, что их пронзительный вой можно услышать за 16 километров.