"Нюх на искусство": умер 8-летний свин-художник Пигкассо – он заработал миллионы долларов

8-летняя свинья по кличке Пигкассо, которая жила в приюте для животных в Южной Африке умерла 6 марта. Она "заработала" на своих картинах более чем 1,2 миллиона долларов.

Животное спасла от бойни владелица приюта для животных Джоанн Лефсон. Ее работы украшают коллекции таких знаменитостей, как Эд Вествик, Рафаэль Надаль и Джейн Гудолл.

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Пигкассо при жизни "заработала" миллионы долларов на своих картинах

Талантливая свинья, которая "заработала" более 1 миллиона долларов на своих картинах и была названа самым успешным художником-нечеловеком в мировой истории, умерла в возрасте 8 лет.

Ее хозяйка Джоанн Лефсон, объявила о смерти 450-килограммового животного из-за хронического ревматоидного артрита. Перед смертью свинья заболела, и обе ее задние ноги стали хромыми.

Мы очень расстроены тем, что ушла из жизни такая фигура, вдохновляющая. Но мы также отмечаем хорошо прожитую жизнь и те глубокие изменения, которые она сделала,

- сказала Лефсон.

Женщина из Франшхука, Южная Африка, которая является активисткой движения в защиту животных, спасла Пигкассо со скотобойни, когда ей было всего 4 недели от рождения, в мае 2016 года. Благодаря своему спасителю животное и получило возможность творить.

Работы Пигкассо украшают коллекции голливудских знаменитостей / Фото Caters news

Пигкассо превратилась бы в бекон в возрасте 6 месяцев. Вместо этого ее спасли, и она выросла, чтобы вдохновить миллионы людей, и пересмотреть свое отношение к еде благодаря своему необычному таланту. Любимицу публики называли "вдохновляющей фигурой, и говорили, что "у нее был нюх на искусство".

Что еще надо знать о жизни Пигкассо?

Свинка жила и рисовала в Farm Sanctuary SA, некоммерческом фонде, который предоставляет безопасный приют для спасенных сельскохозяйственных животных во Франшхуке.

Ее наследие продолжает жить в заповеднике, а нашей миссией стало вдохновлять всех на создание более доброго и устойчивого мира,

- добавила Лефсон.

Работы Пигкассо украшают коллекции таких знаменитостей, как Эд Вествик, Рафаэль Надаль и Джейн Гудолл.

Животное было спасено от бойни владелицей приюта для животных Джоанн Лефсон / Фото Caters news

Мировую известность животное получило в конце 2016 года. Слухи о его умелых мазках облетели все соцсети после того, как ее хозяйка предоставила ей кисточку и холст. Позже свинья подписывала каждую свою работу, макая морду в красную краску и ставя штамп на готовом творении.

Пигкассо называли "вдохновляющей фигурой": смотрите видео

В 2018 году свиноматка стала первой художницей-животным, которая организовала персональную выставку, что прошла в V&A Waterfront в Кейптауне, ЮАР. Затем ее работы были показаны еще на нескольких выставках в Нидерландах, Германии, Франции, Китае и Великобритании.

Одну из ее самых дорогих работ, под названием "Wild and Free", продали немецкому покупателю более чем за 25 000 долларов, установив официальный мировой рекорд как самое продаваемое произведение искусства, когда-либо нарисованное животным.