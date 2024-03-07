Тварину врятувала від бійні власниця притулку для тварин Джоанн Лефсон. Її роботи прикрашають колекції таких знаменитостей, як Ед Вествік, Рафаель Надаль і Джейн Гудолл.

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Пігкассо за життя "заробила" мільйони доларів на своїх картинах

Талановита свиня, яка "заробила" понад 1 мільйон доларів на своїх картинах і була названа найуспішнішим художником-нелюдиною у світовій історії, померла у віці 8 років.

Її господиня Джоанн Лефсон, оголосила про смерть 450-кілограмової тварини через хронічний ревматоїдний артрит. Перед смертю свиня захворіла, і обидві її задні ноги стали кульгавими.

Ми дуже засмучені тим, що пішла з життя така фігура, що надихає. Але ми також відзначаємо добре прожите життя і ті глибокі зміни, які вона зробила,

— сказала Лефсон.

Жінка з Франшхука, Південна Африка, яка є активісткою руху за захист тварин, врятувала Пігкассо зі скотобійні, коли їй було лише 4 тижні від народження, у травні 2016 року. Завдяки своєму рятівнику тварина і отримала можливість творити.

Роботи Пігкассо прикрашають колекції голлівудських знаменитостей / Фото Caters news

Пігкассо перетворилася б на бекон у віці 6 місяців. Замість цього її врятували, і вона виросла, щоб надихнути мільйони людей, й переглянути своє ставлення до їжі завдяки своєму незвичайному таланту. Улюбленицю публіки називали "фігурою, що надихає" і говорили, що "у неї був нюх на мистецтво".

Що ще треба знати про життя Пігкассо?

Свинка жила і малювала у Farm Sanctuary SA, некомерційному фонді, який надає безпечний притулок для врятованих сільськогосподарських тварин у Франшхуку.

Її спадщина продовжує жити в заповіднику, а нашою місією стало надихати всіх на створення добрішого і стійкішого світу,

— додала Лефсон.

Роботи Пігкассо прикрашають колекції таких знаменитостей, як Ед Вествік, Рафаель Надаль і Джейн Гудолл.

Тварину було врятовано від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон / Фото Caters news

Світову популярність тварина здобула наприкінці 2016 року. Чутки про її вправні мазки облетіли всі соцмережі після того, як її господиня надала їй пензлик і полотно. Пізніше свиня підписувала кожну свою роботу, вмочуючи морду в червону фарбу і ставлячи штамп на готовому творінні.

Пігкассо називали "фігурою, що надихає": дивіться відео

У 2018 році свиноматка стала першою художницею-твариною, яка організувала персональну виставку, яка пройшла у V&A Waterfront у Кейптауні, ПАР. Потім її роботи були показані ще на кількох виставках у Нідерландах, Німеччині, Франції, Китаї та Великій Британії.

Одну з її найдорожчих робіт, під назвою "Wild and Free", продали німецькому покупцеві більш ніж за 25 000 доларів, встановивши офіційний світовий рекорд як найбільш продаваний твір мистецтва, коли-небудь намальований твариною.