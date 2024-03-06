Внучка короля Великої Британії поспілкувалася з відомим натуралістом Девідом Аттенборо. Юна принцеса розповіла про свою любов до комах.

Читайте також Найбагатша у світі: собака з особистим водієм "володіє" 310 мільйонами євро

Принцеса Шарлотта любить павуків

Дівчинка поділилася з сером Девідом, що їй особливо подобаються павуки. Він відповів, що теж їхній фанат: "Я люблю павуків, я так радий, що вони вам подобаються".

У простій формі натураліст розповів дітям про цих цікавих комах. Він запропонував їм поспостерігати за павуками: які в них лапки, як вони рухаються, як будують свою павутину.

Я думаю, що вони чудові. Чому люди їх так бояться? Я думаю, це тому, що в них насправді вісім ніг, а це набагато більше, ніж у нас. Якщо у вас є 8 ніг, ви можете пересуватися в будь-якому напрямку, тому ви ніколи не можете бути впевнені, в який бік піде цей павук,

— розповів телеведучий.

Девід Аттенборо також пояснив, чому павуки так не подобаються людям, а багато хто їх дуже боїться. За його словами, павук "може піти туди або сюди, тому людям вони не подобаються, а ще більше їм не подобаються їхні волохаті ноги. Але павуки такі розумні".

Принц Луї запитав сера Девіда, яка у нього улюблена тварина, на що телеведучий відповів: "Я думаю, що мені найбільше подобаються мавпи, тому що вони такі кумедні".

Раніше принц Вільям розповів журналістам, що Шарлотта є великим шанувальником єдинорогів.