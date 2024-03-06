Внучка короля Великобритании пообщалась с известным натуралистом Дэвидом Аттенборо. Юная принцесса рассказала о своей любви к насекомым.

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Принцесса Шарлотта любит пауков

Девочка поделилась с сэром Дэвидом, что ей особенно нравятся пауки. Он ответил, что тоже их фанат: "Я люблю пауков, я так рад, что они вам нравятся".

В простой форме натуралист рассказал детям об этих интересных насекомых. Он предложил им понаблюдать за пауками: какие у них лапки, как они двигаются, как строят свою паутину.

Я думаю, что они замечательные. Почему люди их так боятся? Я думаю, это потому, что у них на самом деле восемь ног, а это намного больше, чем у нас. Если у вас есть 8 ног, вы можете передвигаться в любом направлении, поэтому вы никогда не можете быть уверены, в какую сторону пойдет этот паук,

– рассказал телеведущий.

Дэвид Аттенборо также объяснил, почему пауки так не нравятся людям, а многие их очень боятся. По его словам, паук "может пойти туда или сюда, поэтому людям они не нравятся, а еще больше им не нравятся их мохнатые ноги. Но пауки такие умные".

Принц Луи спросил сэра Дэвида, какое у него любимое животное, на что телеведущий ответил: "Я думаю, что мне больше всего нравятся обезьяны, потому что они такие забавные".

Ранее принц Уильям рассказал журналистам, что Шарлотта является большим поклонником единорогов.