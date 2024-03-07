Животное спасла от бойни владелица приюта для животных Джоанн Лефсон. Ее работы украшают коллекции таких знаменитостей, как Эд Вествик, Рафаэль Надаль и Джейн Гудолл.
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Пигкассо при жизни "заработала" миллионы долларов на своих картинах
Талантливая свинья, которая "заработала" более 1 миллиона долларов на своих картинах и была названа самым успешным художником-нечеловеком в мировой истории, умерла в возрасте 8 лет.
Ее хозяйка Джоанн Лефсон, объявила о смерти 450-килограммового животного из-за хронического ревматоидного артрита. Перед смертью свинья заболела, и обе ее задние ноги стали хромыми.
Мы очень расстроены тем, что ушла из жизни такая фигура, вдохновляющая. Но мы также отмечаем хорошо прожитую жизнь и те глубокие изменения, которые она сделала,
- сказала Лефсон.
Женщина из Франшхука, Южная Африка, которая является активисткой движения в защиту животных, спасла Пигкассо со скотобойни, когда ей было всего 4 недели от рождения, в мае 2016 года. Благодаря своему спасителю животное и получило возможность творить.
Работы Пигкассо украшают коллекции голливудских знаменитостей / Фото Caters news
Пигкассо превратилась бы в бекон в возрасте 6 месяцев. Вместо этого ее спасли, и она выросла, чтобы вдохновить миллионы людей, и пересмотреть свое отношение к еде благодаря своему необычному таланту. Любимицу публики называли "вдохновляющей фигурой, и говорили, что "у нее был нюх на искусство".
Что еще надо знать о жизни Пигкассо?
Свинка жила и рисовала в Farm Sanctuary SA, некоммерческом фонде, который предоставляет безопасный приют для спасенных сельскохозяйственных животных во Франшхуке.
Ее наследие продолжает жить в заповеднике, а нашей миссией стало вдохновлять всех на создание более доброго и устойчивого мира,
- добавила Лефсон.
Работы Пигкассо украшают коллекции таких знаменитостей, как Эд Вествик, Рафаэль Надаль и Джейн Гудолл.
Животное было спасено от бойни владелицей приюта для животных Джоанн Лефсон / Фото Caters news
Мировую известность животное получило в конце 2016 года. Слухи о его умелых мазках облетели все соцсети после того, как ее хозяйка предоставила ей кисточку и холст. Позже свинья подписывала каждую свою работу, макая морду в красную краску и ставя штамп на готовом творении.
Пигкассо называли "вдохновляющей фигурой": смотрите видео
В 2018 году свиноматка стала первой художницей-животным, которая организовала персональную выставку, что прошла в V&A Waterfront в Кейптауне, ЮАР. Затем ее работы были показаны еще на нескольких выставках в Нидерландах, Германии, Франции, Китае и Великобритании.
Одну из ее самых дорогих работ, под названием "Wild and Free", продали немецкому покупателю более чем за 25 000 долларов, установив официальный мировой рекорд как самое продаваемое произведение искусства, когда-либо нарисованное животным.