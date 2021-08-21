6 способов помочь бездомным животным прямо сейчас

Международный день бездомных животных отмечают каждую третью субботу августа, в этом году – 21-го. Думаем, не нужно никого убеждать, что в Украине, к сожалению, очень много четвероногих, которым нужны приют и забота.

В этот важный день 24 канал собрал 6 советов, по которым помочь бездомным животным можно и нужно прямо сейчас. Если вы никогда не делали хоть что-то из перечисленного списка, то сегодня – именно тот день Х, когда стоит.

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Накормите и напоите животных

Как сегодня, так вчера или завтра, четвероногие бездомные нуждаются в защите и заботе. Каждый день они хотят есть, и утоляя свою основную потребность подвергаются опасности. Если вы встретили бездомного животного – накормите его, поставьте рядом с убежищем чистую воду.

Как в известном фильме: "Спасая одну жизнь, мы спасаем весь мир".



Напоите собаку – это ее базовая потребность, которая не требует от вас усилий / Фото с Unsplash

Помните правило: даже бездомным животным нужна пища, а не объедки. Не давайте им испорченные продукты – это не благотворительность, а лицемерие.

80 уровень заботы вы проявите, если повезете уличное животное на стерилизацию или кастрацию и оплатите ее. Неконтролируемое размножение – один из главных факторов, почему бездомных животных так много.

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Во многих городах есть приюты, которые делают такие операции бесплатно для бездомных животных. Главное – поймать животное и доставить в центр или вызвать специалистов по отлову.

Помогите зоозащитным центрам

В каждом городе есть организации, которые занимаются обездоленными животными. Все они существуют при преимущественном финансировании от благотворителей. Станьте одним из них.

Не верите, что ваши деньги пойдут именно на содержание животных? Принесите зоозащитникам корм, спросите, какие лекарства или расходные материалы нужны центра. Обычно такая информация есть на сайтах или фейсбук-страницах организаций.



Посетите приют для животных и принесите туда корм / Фото 24 канала

Не позволяйте никому их обижать

Увидели насилие в отношении бездомного животного? Ни в коем случае не молчите! Снимите на видео, вызовите полицию, распространите информацию в соцсетях . Ни один садист, который издевается над слабыми, не может быть не замечен правоохранителями.

И это правило нужно помнить каждый день, а не только в день бездомных животных.

Посодействуйте адопции

По этой ссылке рассказываем о самых громких случаи, которые произошли за последнее время.

У вашего дома родились котята или щенки и они очаровывают всех соседей? Поспособствуйте тому, чтобы хоть один из них оказался в заботливых руках. Самое простое, что можно сделать – просто сфотографировать и распространить в своих соцсетях. Возможно, кто-то увидит "именно свое" животное в милых глазах бездомного.

Запостите фото в сообществах соцсетей о поиске животных. Многие люди именно так ищут нового любимца и возможно, таки найдут его.



Сделайте четкие и яркие фото, запостите их в соцсетях / Фото с Unsplash

Заберите кого-то с улицы или приюта

Приютить кота из приюта или улицы и дать ему шанс на счастливую жизнь дома – это самое благородное и милосердное, что вы можете сделать. Если вы возьмете животное из приюта, вы спасете ему жизнь и освободите место для другого животного. Это бесплатно и по-геройски приятно.

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Выйдите на марш защиты животных

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь

В Украине, к сожалению, пока приходится бороться с жестоким обращением с животными в контактных зоопарках, дельфинариях, на притравочных станциях, меховых фермах и просто на улицах.

Законодательство пока полностью не стоит на защите животных, хотя за последние годы произошли значительные изменения. Например, в июле Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Впрочем, в Украине до сих пор разрешены притравочные станции, меховые фермы, дельфинарии.



Марш за права животных пройдет 5 сентября / Фото с фейсбука UAnimals

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По инициативе гуманистического движения UAnimals 5 сентября пройдет Всеукраинский марш за животных. Одновременно во многих украинских городах тысячи людей выйдут с требованиями запретить дельфинарии, пушные фермы и другие издевательства над животными.

Прямо сейчас принять в нем участия не получится, потому что нужно дождаться сентября. Впрочем, запланировать это событие в личном календаре – вполне хороший способ помочь бездомным животным.

Зачем выходить на марш за права животных: смотрите видео

Вместо выводов

Будущее Украины зависит от нас, и стоит бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. А таким оно не может быть без гуманного и бережного отношения к животным. Позаботьтесь о том бездомном, который рядом: так мир станет на чуточку лучше.