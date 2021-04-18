Эти цветы привлекают своей красотой и ароматом и растут чуть ли не в каждом саду. Однако не всем известно, что они могут навредить вашей кошке.

Все из-за токсических веществ, которые содержатся в этих цветах. Когда они попадают в организм животного, то могут вызвать определенные проблемы со здоровьем. Поэтому ваш домашний любимец должен держаться в стороне от этих 5 цветков.

К теме Лишний вес у собак и кошек: почему появляется и как избавиться

Лилии

В мире есть примерно 90 видов лилий, и все они являются смертельными для кошек. Если ваша кошка проглотит какую-то часть этого цветка, это может привести к почечной недостаточности. Дело в том, что в лилиях есть ядовитое химическое вещество, которое еще не было официально определено.

Если вы подозреваете, что ваша кошка контактировала с лилиями, немедленно обратитесь к ветеринару, поскольку раннее лечение является ключевым.



Лилии / Фото pexels

Нарциссы

Несмотря на то, что нарциссы являются настоящим признаком весны, они содержат алкалоиды ликорина, которые имеют смертоносные кристаллы. Владельцы домашних животных должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если они подозревают, что их кошка съела этот цветок.



Нарциссы / Фото pexels

Хризантемы

Этот осенний цветок является слаботоксичным для котов. Он содержит пиретрины – один из ключевых ингредиентов лекарств против блох и клещей. Поэтому, если вы видите, что у вашей кошки началась рвота, диарея или отсутствует аппетит, позвоните ветеринару как можно быстрее.



Хризантемы / Фото pexels

Рододендроны

Рододендроны содержат сирианотоксины, которые очень токсичны для домашних животных. Если в организм попадает яд в размере всего 0,2% от массы тела животного, сираанотоксин может нарушить одиевы каналы у кошки, которые влияют на скелет и сердечные мышцы.



Рододендроны / Фото pexels

Тюльпаны

Как и нарциссы, тюльпаны содержат алкалоиды ликорина, которые могут быть вредными для кошек.



Тюльпаны / Фото pexels

И если эти цветы растут в вашем саду, старайтесь сделать так, чтобы ваша кошка не контактировала с ними. Ведь главная обязанность каждого владельца животного – сделать все, чтобы оно чувствовало себя здоровым и счастливым.