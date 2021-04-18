5 квіток у вашому саду, які можуть зашкодити кішці: перелік
Ці квіти приваблюють своєю красою та ароматом і ростуть чи не в кожному саду. Однак не всім відомо, що вони можуть зашкодити вашій кішці.
Джерело:Рopsugar
Усе через токсичні речовини, які містяться у цих квітах. Коли вони потрапляють в організм тварини, то можуть викликати певні проблеми зі здоров’ям. Тому ваш домашній улюбленець повинен триматися осторонь цих 5 квіток.
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Лілії
У світі є приблизно 90 видів лілій, і всі вони є смертельними для котів. Якщо ваша кішка проковтне якусь частину цієї квітки, це може призвести до ниркової недостатності. Річ у тім, що лілії отруйну хімічну речовину, яка ще не була офіційно визначеною.
Якщо ви підозрюєте, що ваша кішка контактувала з ліліями, негайно зверніться до ветеринара, оскільки раннє лікування є ключовим.
Нарциси
Незважаючи на те, що нарцисів є справжньою ознакою весни, вони містять алкалоїди лікорину, які мають смертоносні кристали. Власники домашніх тварин повинні негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вони підозрюють, що їхня кішка з'їла цю квітку.
Хризантеми
Ця осіння квітка є слаботоксичною для котів. Вона містить піретрини – один з ключових інгредієнтів ліків проти бліх та кліщів. Тому, якщо ви бачите, якщо ви бачите, що у вашої кішки почалася блювота, діарея чи відсутній апетит, зателефонуйте своєму ветеринару якомога швидше.
Рододендрони
Рододендрони містять сірианотоксини, які дуже токсичні для домашніх тварин. Якщо в організм потрапляє отрута у розмірі лише 0,2% від маси тіла тварини, сіраанотоксин може порушити одієві канали у кішки, які впливають на скелет і серцеві м’язи.
Тюльпани
Як і нарциси, тюльпани містять алкалоїди лікорину, які можуть бути шкідливими для кішок.
Тож якщо ці квіти ростуть у вашому саду, намагайтеся зробити так, щоб ваша кішка не контактувала з ними. Адже головний обов'язок кожного власника тварини – зробити все, щоб вона почувалася здоровою та щасливою.
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