3 породы собак, которые больше всего растут
В недавнем исследовании, проведенном экспертами, было обнаружено, что некоторые породы собак могут вырасти более чем на 300% от щенячьего возраста до взрослого состояния. Потенциальным владельцам собак важно знать, что очаровательный щенок, который они планируют взять в свою семью, претерпит значительные изменения по мере взросления.
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Хотя спонтанная покупка или усыновление очаровательного щенка может показаться отличной идеей, определенные породы собак могут удвоиться или даже утроиться в размере от щенков до взрослых,
– подчеркивают эксперты.
По сведениям экспертов, на первом месте среди собак, которые больше всего растут, расположился английский спрингер-спаниель. Эти псы со щенячьего периода до взрослого возраста вырастают на 317%.
Английский спрингер-спаниель / Фото Pinterest
На втором месте – золотистый ретривер. Эти собаки вырастают в среднем на 267%.
Золотистый ретривер / Фото Unsplash
Третье место заняла порода веймаранер. Такие собаки могут вырасти на 257%.
Веймаранер / Фото Unsplash
Какие породы собак не знают, когда они уже сыты?
Владельцы собак нередко сталкиваются с ситуацией, когда после того, как пес только поел, может продолжать выпрашивать еще еды, виляя хвостом и следуя за хозяином. Такое поведение можно наблюдать чаще всего у 3 пород.
Их представители просто не способны определить, когда они сыты. Чтобы обеспечить здоровье этих животных, специалисты рекомендуют тщательно следить за их питанием, контролировать размер порций и вес.