3 породи собак, які найбільше ростуть

У нещодавньому дослідженні, проведеному експертами, було виявлено, що деякі породи собак можуть вирости більш ніж на 300% від щенячого віку до дорослого стану. Потенційним власникам собак важливо знати, що чарівне цуценя, яке вони планують взяти у свою сім'ю, зазнає значних змін у міру дорослішання.

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Хоча спонтанна покупка чи усиновлення чарівне цуценя може здатися чудовою ідеєю, певні породи собак можуть подвоїтися або навіть потроїтися у розмірі від цуценят до дорослих,

– підкреслюють експерти.

За відомостями експертів, на першому місці серед собак, які найбільше ростуть, розташувався англійський спрінгер-спанієль. Ці пси з щенячого періоду до дорослого віку виростають на 317%.



Англійський спрінгер-спанієль / Фото Pinterest

На другому місці – золотистий ретривер. Ці собаки виростають у середньому на 267%.



Золотистий ретривер / Фото Unsplash

Трете місце зайняла порода веймаранер. Такі собаки можуть вирости на 257%.



Веймаранер / Фото Unsplash

Які породи собак не знають, коли вони вже ситі?

Власники собак нерідко стикаються з ситуацією, коли після того, як пес тільки поїв, може продовжувати випрошувати ще їжі, виляючи хвостом і слідуючи за господарем. Таку поведінку можна спостерігати найчастіше у 3 порід.

Їх представники просто не здатні визначити, коли вони ситі. Щоб забезпечити здоров'я цих тварин, фахівці рекомендують ретельно стежити за їхнім харчуванням, контролювати розмір порцій і вагу.