25 собак, которые стали слишком милыми после купания: веселые фото

Не все песики одинаково любят купаться. Одни сами прыгают в ванную, другие же купаются, только если заставить их силой. Но все они одинаково симпатичные, когда на их шубки попадает вода.

В этой подборке можно увидеть собак, которые искренне радуются купанию. А также питомцев, на морде которых написано, что они ненавидят гигиенические процедуры.

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Фото lailabearthepeke

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Фото Gregorsands / Flikr

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Фото Reddit

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для неесодержащее все необходимые организму питательные вещества.



Фото Reddit

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Фото lailabearthepeke

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото pomsky_princesses

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Фото Мария Malone

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Фото Reddit

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