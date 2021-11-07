25 собак, которые стали слишком милыми после купания: веселые фото

7 ноября 2021 , 11:49
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Источник:

Gosocial

Не все песики одинаково любят купаться. Одни сами прыгают в ванную, другие же купаются, только если заставить их силой. Но все они одинаково симпатичные, когда на их шубки попадает вода.

В этой подборке можно увидеть собак, которые искренне радуются купанию. А также питомцев, на морде которых написано, что они ненавидят гигиенические процедуры.

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Фото lailabearthepeke

#2


Фото Gregorsands / Flikr

#3


Фото Reddit

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые организму питательные вещества.

#4


Фото Reddit

#5


Фото lailabearthepeke

#6


Фото Reddit

#7


Фото Reddit

#8


Фото pomsky_princesses

#9


Фото Мария Malone

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#10


Фото Reddit

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Автор: Аліна Рудченко