Собственно, Министерство внутренних дел отменило запрет. Он касался того, что животных не впускали в укрытие. Приказ об этом внесли в Единый реестр государственных нормативных актов, опубликованный в Официальном вестнике Украины.
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При каком условии можно брать животных в укрытие
В документе отмечают, что министр внутренних дел Игорь Клименко приказал в "Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданского защитную" внести изменения.
Поэтому владельцы животных, когда идут с ними в убежище, должны:
- не оставлять без присмотра своих любимцев;
- создать для них необходимые условия;
- соблюдать санитарно-гигиенические, а также ветеринарные нормы и правила;
- а также контролировать, чтобы животное не портило имущество и не угрожало другим людям.
Также выделили отдельный пункт для владельцев домашних животных, которые "могут представлять опасность для жизни и здоровья людей". Они должны быть на поводках. В то же время собаки, которых внесли в Перечень опасных пород собак, должны быть в намордниках.
В фейсбуке UAnimals отметили, что их юристы еще в декабре 2023 года обратились к руководству МВД. Они предложили изменить и обновить приказ от 2018 года, который содержит устаревшую норму.
Нам ответили, что министерство начинает работать над решением проблемы. И вот сегодня из Официального вестника Украины стало известно, что МВД отменило норму о недопуске животных в укрытие,
– говорят в UAnimals.
Ранее детей не пустили в укрытие, потому что были с собакой
- Собственно, 14 декабря 2023 года произошел инцидент. Во время воздушной тревоги двое детей не смогли попасть в укрытие. А все потому, что их не впустил внутрь охранник.
- Произошло это в одной из школ Святошинского района столицы. Двое детей пытались попасть в укрытие во время воздушной тревоги. Но их не впустили, потому что у них с собой была собака.
- Стало известно, что в укрытие хотели попасть 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Дети отказались оставлять собаку на улице, поэтому охранник отказался впускать их внутрь.
- Дети о ситуации рассказали матери. Она приехала в школу, чтобы разобраться в произошедшем. Директор учебного заведения объяснила, что охранник поступил именно так, потому что переживал за других школьников, у которых могла быть аллергия на собак.