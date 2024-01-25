Собственно, Министерство внутренних дел отменило запрет. Он касался того, что животных не впускали в укрытие. Приказ об этом внесли в Единый реестр государственных нормативных актов, опубликованный в Официальном вестнике Украины.

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При каком условии можно брать животных в укрытие

В документе отмечают, что министр внутренних дел Игорь Клименко приказал в "Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданского защитную" внести изменения.

Поэтому владельцы животных, когда идут с ними в убежище, должны:

не оставлять без присмотра своих любимцев;

создать для них необходимые условия;

соблюдать санитарно-гигиенические, а также ветеринарные нормы и правила;

а также контролировать, чтобы животное не портило имущество и не угрожало другим людям.

Также выделили отдельный пункт для владельцев домашних животных, которые "могут представлять опасность для жизни и здоровья людей". Они должны быть на поводках. В то же время собаки, которых внесли в Перечень опасных пород собак, должны быть в намордниках.

В фейсбуке UAnimals отметили, что их юристы еще в декабре 2023 года обратились к руководству МВД. Они предложили изменить и обновить приказ от 2018 года, который содержит устаревшую норму.

Нам ответили, что министерство начинает работать над решением проблемы. И вот сегодня из Официального вестника Украины стало известно, что МВД отменило норму о недопуске животных в укрытие,

– говорят в UAnimals.

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