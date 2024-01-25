Власне, Міністерство внутрішніх справ скасувало заборону. Вона стосувалася того, що тварин не впускали до укриття. Наказ про це внесли до Єдиного реєстру державних нормативних актів, опублікованого в Офіційному віснику України.

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За якої умови можна брати тварин в укриття

У документі зазначають, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наказав до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисну" внести зміни.

Отже, власники тварин, коли йдуть з ними до сховища, повинні:

не залишати без нагляду своїх улюбленців;

створити для них необхідні умови;

дотримуватися санітарно-гігієнічних, а також ветеринарних норм і правил;

а також контролювати, щоб тварина не псувала майно та не загрожувала іншим людям.

Також виділили окремий пункт для власників домашніх тварин, які "можуть становити небезпеку для життя та здоров'я людей". Вони мають бути на повідцях. Водночас собаки, яких внесли до Переліку небезпечних порід собак, мають бути у намордниках.

У фейсбуці UAnimals зазначили, що їхні юристи ще у грудні 2023 року звернулися до керівництва МВС. Вони запропонували змінити й оновити наказ від 2018 року, який містить застарілу норму.

Нам відповіли, що міністерство починає працювати над розв'язанням проблеми. І от сьогодні з Офіційного вісника України стало відомо, що МВС скасувало норму про недопуск тварин в укриття,

– кажуть в UAnimals.

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