Всемирный день пингвинов: украинские полярники открыли все секреты об этих птицах

25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов. В этот праздник украинские полярники рассказали подробности об этих невероятных птицах, а также показали виды, которые живут в Антарктиде.

Ученые также обнародовали уникальные фото пингвинов. Об этом сообщается на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра.

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Пингвины в районе "Академика Вернадского"

Сейчас пингвинов на планете 18 видов, из которых 5 есть в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе станции.

Все виды, обитающие в окрестностях украинской станции, принадлежат к одному роду Pygoscelis:

Pygoscelis papua – субантарктический пингвин.

Pygoscelis antarcticus – антарктический пингвин.

Pygoscelis adeliae – пингвин Адели.

Пингвин Адели / Фото Сергей Глотов

Чем они похожи?

Прежде всего представители всех трех видов начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камней. В них обычно откладывают 2 яйца, очень редко – 1 или 3. Птенцы появляются на свет чуть больше, чем через месяц.

Во всех видах оба партнера ответственно относятся к отцовству: по очереди высиживают яйца, а затем – оберегают и кормят птенцов.

Ученые показали новые фото пингвинов / Фото Сергей Глотов

Также у них одинаковые враги, в частности морские леопарды и поморники.

А чем отличаются?

Отличаются же эти пингвины прежде всего внешностью.

Самые крупные и яркие – субантарктические пингвины . Они имеют рост до 81 сантиметров, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак.

. Они имеют рост до 81 сантиметров, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак. Несколько меньше антарктические пингвины с ростом до 77 сантиметров. Их изюминка – тонкая черная полоса, пересекающая белый подбородок.

с ростом до 77 сантиметров. Их изюминка – тонкая черная полоса, пересекающая белый подбородок. Самые миниатюрные пингвины Адели, они растут до 75 сантиметров в высоту. Имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

Чем похожи и разные пингвины / Фото Сергей Глотов

Интересно, что в районе станции "Академик Вернадский" нечасто можно встретить соседство этих трех видов. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов, пока украинские биологи фиксировали только на острове Бут.

Кроме того, субантарктические пингвины – теплолюбивые, а другие виды наоборот предпочитают холодные условия. Пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие Pygoscelis привязаны к островам или полуострову,

– отмечают в НАНЦ.

Субантарктический пингвин / Фото Сергей Глотов

Например, на острове Галиндез в этом сезоне было рекордное количество субантарктических пингвинов – до 7 000. В то же время из "аделек" гнездились только 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов не обнаружили вообще.

Заметим, ранее украинским полярникам удалось снять уникальное видео, как горбатый кит играет наперегонки с ледоколом "Ноосфера" в Антарктике. Судно как раз шло проливом Пенола в районе украинской станции "Академик Вернадский".