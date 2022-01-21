20 забавных панорамных фото, которые превратили животных в настоящих "монстров"

21 января 2022 , 21:35
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Источник:

Boredpanda

Если вы еще не делали "панорамное" фото своего домашнего любимца – попробуйте немедленно. Уверены, что результат превзойдет ваши ожидания.

Принцип панорамных фотографий – на них необходимо фиксировать неподвижные предметы. Обычно люди делают панорамы красивых пейзажей: гор, моря, леса и так далее. А вот если на панораму попадет движущийся объект – последствия могут быть непредсказуемыми и очень веселыми.

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Фото Boredpanda

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Фото Harben Orcullo

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Фото Boredpanda

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Фото Imgur

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Фото Reddit

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Фото panoramicdogs

Вы проявляете любовь к своей собаке, когда заботитесь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Фото Niko Elizabeth

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Фото Reddit

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Фото This cat is bebby

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Фото Boredpanda

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Автор: Аліна Рудченко