Принцип панорамних фото – на них потрібно фіксувати нерухомі предмети. Зазвичай люди роблять панорами красивих пейзажів: гір, моря, лісу тощо. А от якщо на панораму потрапить рухомий об'єкт – наслідки можуть бути непередбачуваними й дуже веселими.

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Кумедні панорамні фото тварин
Фото Boredpanda

#2

Кумедні панорамні фото тварин
Фото Harben Orcullo

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Кумедні панорамні фото тварин
Фото Boredpanda

#4

Кумедні панорамні фото тварин
Фото Imgur

#5

Кумедні панорамні фото тварин
Фото Reddit

#6

Кумедні панорамні фото тварин
Фото panoramicdogs

#7

Кумедні панорамні фото тварин
Фото Niko Elizabeth

#8

Кумедні панорамні фото тварин
Фото Reddit

#9

Кумедні панорамні фото тварин
Фото This cat is bebby

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#10

Кумедні панорамні фото тварин
Фото Boredpanda

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