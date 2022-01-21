Принцип панорамних фото – на них потрібно фіксувати нерухомі предмети. Зазвичай люди роблять панорами красивих пейзажів: гір, моря, лісу тощо. А от якщо на панораму потрапить рухомий об'єкт – наслідки можуть бути непередбачуваними й дуже веселими.

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Фото Boredpanda

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Фото Harben Orcullo

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Фото Boredpanda

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Фото Imgur

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Фото Reddit

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Фото panoramicdogs

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Фото Niko Elizabeth

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Фото Reddit

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