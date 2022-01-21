Принцип панорамных фотографий – на них необходимо фиксировать неподвижные предметы. Обычно люди делают панорамы красивых пейзажей: гор, моря, леса и так далее. А вот если на панораму попадет движущийся объект – последствия могут быть непредсказуемыми и очень веселыми.

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Забавные панорамные фото животных
Фото Boredpanda

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Забавные панорамные фото животных
Фото Harben Orcullo

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Забавные панорамные фото животных
Фото Boredpanda

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Забавные панорамные фото животных
Фото Imgur

#5

Забавные панорамные фото животных
Фото Reddit

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Забавные панорамные фото животных
Фото panoramicdogs

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Забавные панорамные фото животных
Фото Niko Elizabeth

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Забавные панорамные фото животных
Фото Reddit

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Забавные панорамные фото животных
Фото This cat is bebby

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Забавные панорамные фото животных
Фото Boredpanda

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