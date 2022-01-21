Принцип панорамных фотографий – на них необходимо фиксировать неподвижные предметы. Обычно люди делают панорамы красивых пейзажей: гор, моря, леса и так далее. А вот если на панораму попадет движущийся объект – последствия могут быть непредсказуемыми и очень веселыми.
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Фото Boredpanda
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Фото Harben Orcullo
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Фото Boredpanda
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Фото Reddit
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Фото panoramicdogs
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Фото Niko Elizabeth
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Фото Reddit
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Фото This cat is bebby
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Фото Boredpanda
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